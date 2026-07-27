Kaybolan Kadın Sağ Bulundu

Erzincan'ın Keklikkayası köyünde dağlık arazide kaybolan 55 yaşındaki kadın, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 1 gün sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Keklikkayası köyünde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.K. isimli 55 yaşındaki kadının dağlık alanda kaybolmasının ardından ekipler harekete geçti.

Bölgede başlatılan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando ekipleri katıldı. Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda A.K., kaybolduktan 1 gün sonra Mecdiye mevkisinde sağ olarak bulundu.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ve kontrolleri yapılan kadın, tedbir amaçlı ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.