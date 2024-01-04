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Kaybolan Nazmi Önal'ın Cenazesi Tabutla Toprağa Verildi - Son Dakika
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Kaybolan Nazmi Önal'ın Cenazesi Tabutla Toprağa Verildi

Eskişehir'de kaybolduktan sonra vücudunun bazı parçaları bulunan Nazmi Önal'ın cenazesi, otopsinin ardından çocuk tabutuna konularak defnedildi. Cenaze namazını ise kardeşi kıldırdı.

Kaybolan Nazmi Önal\'ın Cenazesi Tabutla Toprağa Verildi
04.01.2024 - 23:40,
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Köy merkezinde vücudunun parçaları bulunan Nazmi Önal'ın cenazesi çocuk tabutuyla toprağa verildi

Nazmi Önal'ın cenaze namazını kardeşi kıldırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kaybolduktan yaklaşık 1 ay sonra vücudunun bazı parçaları bulunan Nazmi Önal'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedildi. Önal'ın bir kısmı bulunan vücut parçaları çocuk tabutuna konuldu.

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nde annesi ve kardeşi ile birlikte oturan Nazmi Önal, yaklaşık 3 ay önce kaybolmuştu. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen ve kaybolduktan 25 gün sonra Nazmi Önal'a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde bulunmuştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada, kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde bulmuştu. Olay sonrasında şüpheli bir şekilde ölen Nazmi Önal'ın otopsisi tamamlandı. Otopsinin ardından Önal'ın cenazesi Yörükakçayır Mahallesi'ne getirildi. Cenaze namazına Nazmi Önal'ın kardeşleri Mevlüt Önal, Mehmet Önal, yakınları ve mahalleli katıldı. Mehmet Önal, namaz öncesinde yaptığı konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı. Nazmi Önal'ın kardeşlerine babalık yaptığını belirten Mehmet Önal, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Önce Allah'a sonra jandarma ekiplerine sonuna kadar güveniyorum" dedi.

Nazmi Önal'ın cenaze namazı kardeşi Mehmet Önal tarafından kıldırıldı. Namazın ardından Nazmi Önal, mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA
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Mehmet Önal, Eskişehir, Tepebaşı, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaybolan Nazmi Önal'ın Cenazesi Tabutla Toprağa Verildi - Son Dakika


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