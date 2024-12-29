Kaybolan Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

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Erzurum'da 4 gün önce kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'ün bulunması için jandarma ekipleri adeta seferber oldu.

Kaybolduktan iki gün sonra aracı Aşkale ilçesine bağlı Karasu Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunan öğretmeni bulmak için JAK ekiplerinin yanı sıra dalgıç ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara başladı.

Mahalle ile HES göletinin bulunduğu 4 kilometrelik nehir boyunca arama timleri çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıçların yanı sıra kara yolu üzerinde de jandarma timleri tarama çalışmalarına devam ediyor. - ERZURUM