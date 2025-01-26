Kaybolan Otizmli Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Otizmli Çocuk Bulundu

Kaybolan Otizmli Çocuk Bulundu

Kastamonu Abana'da kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, 500 metre uzakta bulundu.

26.01.2025 19:15
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, polis ekipleri tarafından evinden 500 metre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde ailesinden habersiz evden ayrılan 8 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuktan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Abana İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaybolan otizmli çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra ekipler, çocuğu evinden 500 metre uzaktaki kullanılmayan bir evin bahçesinde buldu. Çocuk ekipler tarafından ailesine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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