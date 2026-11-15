Kaygan yolda virajı alamayan sürücünün aracı İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda direğe çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kaygan yolda virajı alamayan sürücünün aracı İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda direğe çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kaygan yolda virajı alamayan sürücünün aracı İsmet İnönü 1 Bulvarı\'nda direğe çarptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kaygan yolda virajı alamayan sürücünün aracı İsmet İnönü 1 Bulvarı\'nda direğe çarptı
Haber Videosu

İsmet İnönü 1 Bulvarı ile Coşkuner Sokak kesişiminde yağmurla kayganlaşan yolda virajı alamayan erkek sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarptı. Çevredekilerin 112'ye bildirmesiyle ambulans sevk edildi; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, inceleme başlatıldı.

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden erkek sürücü, direğe çarptı.

Kaza, İsmet İnönü 1 Bulvarı ile Coşkuner Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan erkek sürücü, viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel Haberlerİsmet İnönüİncelemeOtomobil3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
Arnavutköy’ün Suat Usta’sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu Arnavutköy'ün Suat Usta'sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:00:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kaygan yolda virajı alamayan sürücünün aracı İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda direğe çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android