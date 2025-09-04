Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
04.09.2025 09:00
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Berk Alkan, boşanma aşamasındaki eşinin babası İlhami A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, kayınpederi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Ceyhun Kent Evleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Berk Alkan (25) yanında ablasıyla birlikte boşanma sürecinde bulunduğu eşi C.A. ve 3 yaşındaki kızının yaşadığı eve geldi. Burada kayınpeder İ.A. (57), henüz bilinmeyen nedenle damadına pompalı tüfekle peş peşe ateş etti.

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Şüpheli kayınpeder polis tarafından gözaltına alındı. Alkan'ın cenazesi ise önce Ceyhan Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Pamuk:
    Yarın kızım öldürülmesin korkusundan bu netice doguyor 14 2 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Adana da hergün oluyor abartmayın ne ilçe ayağa kalktı. belki biz bu haberi okurken Adana’da yine bir olay olmuştur 5 0 Yanıtla
  • aragorn:
    ülke teksas 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:00
SON DAKİKA: Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
