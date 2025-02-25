Kayınpeder Trafikte Damadını Vurdu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayınpeder, trafikte çatıştığı damadını silahla vurdu.

Olay, İnönü Mahallesi Şehit Arslan Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında ailevi meselelerden dolayı husumet bulunan A.G. ile kayınpederi Y.K. trafikte karşılaştı. Y.K, otomobilinden damadı A.G.'nin bulunduğu araca doğru tabancayla ateş açtı. Olay yerinde 9 boş kovan bulunurken, kurşunların bel altına isabet etmesi neticesinde damat A.G. yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren Y.K. gözaltına alındı. - KOCAELİ