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Kayınpeder ve kayınbiraderinin saldırısı sonucu ölen astsubay son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürülen astsubay memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - İzmir'de kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürülen astsubay memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. ve kayınbiraderi K.Ş. ile bir araya geldi. Taraflar arasında ki konuşma biran da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ve bıçak kullanılmasıyla Yurtseven ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan damadın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan kayınbirader ve kayınpeder kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kayınbirader ve kayınpeder çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sivas'ta defnedildi

Yurtseven'in cansız bedeni baba ocağı Sivas'ın Gürün ilçesine getirildi. Burada Yurtseven, için cenaze töreni düzenlendi. Törene Yurtseven'in yakınları, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı,Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Fahrettin Özçoban ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip Karşıyaka caminde kılınan cenaze namazının ardından Yurtseven, Suçatı Mahallesi Karşıyaka Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.