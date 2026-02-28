Kayıp Ahmet Erdem Ormanlık Alanda Bulundu - Son Dakika
Kayıp Ahmet Erdem Ormanlık Alanda Bulundu

28.02.2026 09:47
71 yaşındaki Ahmet Erdem, Alanya'da kaybolduktan 12 saat sonra ormanda sağ olarak bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde kayıp olarak aranan 71 yaşındaki Ahmet Erdem, yürütülen çalışmalar sonucunda evinden 2 kilometre uzakta 12 saat sonra sağ olarak bulundu.Yaşlı adamın ormanlık alanda bitkin halde yatarken bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Erdem'den öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma ekiplerine mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş da ekiplere destek verdi. Erdem'in en son mahalle çevresinde görüldüğü bilgisi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bölgenin seralar ve ağaçlık alanlar olmak üzere didik didik arandığı çalışmalar gece saatlerine kadar ormanlık alan ve çevresinde devam etti.

Ormanlık alanda bulundu

Yapılan çalışmalar sonucunda Ahmet Erdem, gece saat 01.00 sıralarında evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin halde yatarken sağ olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdem sağlık kontrolleri için ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Erdem'in sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

