Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni bir kemik parçası bulundu - Son Dakika
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Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni bir kemik parçası bulundu

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg\'i arama çalışmalarında yeni bir kemik parçası bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılan arama çalışmalarında, kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olabileceği düşünülen bir kemik parçası daha bulundu. Bulunan kemik parçası, diğer parçalar gibi incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

26.04.2024 18:05
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Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları kapsamında bir kemik parçası daha bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olma ihtimali üzerine yoğunlaşan arama çalışmalarında 3'üncü gün geride kalırken bölgede bir kemik parçası daha bulundu. JASAT, asayiş jandarma ekipleri, komando timleri ile beraber 3 kadavra arama köpeği eşliğinde devam eden Fındıklı Deresi mevkiindeki arama çalışmalarında, henüz insan veya bir hayvana ait olduğu belirlenemeyen yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu.

Jandarma ekiplerinin tırmıklarla yaptıkları aramalar sonucu bulunan kemik parçası, diğer kemik parçaları gibi incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni bir kemik parçası bulundu - Son Dakika

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