Kayıp Genç Halil İbrahim Öksüz Ormanda Bulundu

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Bu kez de basına sataştı

Peçeteye 'mezar taşımı yaptırmayın' deyip ortadan kaybolan gençten acı haber

22 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz, ormanlık alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde 22 Eylülde WhatsApp'ta grup kurduktan sonra vedalaşan ve peçeteye, 'mezar taşımı yaptırmayın' notunu yazıp ortadan kayıp olan 22 yaşındaki Halil İbrahim'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Kumluca İlçesinde Halil İbrahim Öksüz'den (22 yaşında) 22 Eylül Pazar Günü Whats App üzerinden kurduğu gruptan yakınlarına veda ederek ortadan kayıp olmuştu. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunan Öksüz ailesi o günden beri Halil İbrahim Öksüzden gelecek haberi bekliyordu. Kumluca İlçesi Gödene Caddesi Akkoyunlu Apartmanı 4. katta yaşayan Halil İbrahim Öksüz'ün cansız bedeni bugün öğleden sonra saat 15.00 da ilçe yakınlarındaki Sarnıçtepesi girişinde çam ağacına asılı olarak bulundu. Cesedi gören vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğünü aradı. Olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Halil İbrahim Öksüz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

"Mezar taşımı yaptırmayın"

Öksüz, en son ailesinin yanından ayrılmadan önce bir peçetenin üzerine doğum tarihini, kaybolduğu günü ise ölüm tarihi olarak yazıp, "Vasiyetimdir, mezar taşımı yaptırmayın" notunu paylaşmıştı.