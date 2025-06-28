Kayıp Kadın Asiye Gören Bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aranan 70 yaşındaki Asiye Gören adlı kayıp kadın, sağ olarak bulundu.

Çan ve Yenice ilçelerinde ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Akbaş (65) ve Asiye Gören (70) için yapılan arama çalışmaları kapsamında Asiye Gören, köy yakınlarında sağ olarak bulundu. Gören, köyde sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerin ardından tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesine gönderildi.

Yenice'ye bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'ı arama çalışmalarının ise jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi. - ÇANAKKALE