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Konya'da bulunan kafatasıyla ilgili çalışmalar sürüyor

Konya\'da bulunan kafatasıyla ilgili çalışmalar sürüyor

Konya'nın Akşehir ilçesinde geçen ocak ayında bulunan ve kocası tarafından öldürülen, cesedi bulunamayan Bedriye Kılıç'a ait olabileceği düşünülen kafatasının bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. Kafatasının kime ait olduğunun tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

26.03.2025 12:13
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Konya'nın Akşehir ilçesinde geçen ocak ayında ilçeye bağlı Engili Mahallesi civarında bir çoban tarafından insan kafatası bulundu ve durum güvenlik güçlerine haber verildi. Üzerinde doku örnekleri de bulunan kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu süreçte daha önce kocası tarafından öldürülen ve Cankurtaran Mahallesi yakınlarında cesedi uçuruma atıldığı belirtilen ancak bulunamayan Bedriye Kılıç'ın ailesi de bu kafatasının kızlarına ait olabileceği ihtimaliyle umutlandı.

KAFATASI BİR ERKEĞE AİT

Ancak Adli Tıptan gelen sonuçta kafatasının bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. Yetkililer kafatasının Engili ya da civardaki mezarlıklardan hayvanlar tarafından mı çıkarıldığı yoksa başka bir olayla mı ilgili olduğu konusunda araştırmalara başlarken, kafatasının kaç yaşlarında bir erkeğe ait olduğunun belirlenmesi için rapor bekleniyor. Gelecek rapora göre Akşehir, Ilgın, Doğanhisar, Yalvaç gibi ilçelerde bu yaşlardaki kayıp erkekler ile ilgili araştırma yapılıp, bulunan kafatasının kime ait olabileceğinin araştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akşehir, 3-sayfa, Güncel, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da bulunan kafatasıyla ilgili çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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