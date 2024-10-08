Ailesinin günlerdir Manisa\'da aradığı Pelin\'in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kayıp olan 21 yaşındaki kadın, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Öte yandan ölü olarak bulunan Pelin Karaca'nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

AİLESİ GÜNLERDİR ONU ARIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Pelin Karaca'nın (21) bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, genç kadın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı. Pelin Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.