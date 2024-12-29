Kayıp Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedenine ulaşıldı.

29.12.2024 16:28
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Kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı

ERZURUM - Dalgıçlar Erzurum'un Aşkale ilçesinde aracı terk edilmiş olarak bulunan öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedenine Karasu'da ulaştı.

Cuma günü kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'ün bulunması için bir yandan jandarma ekipleri seferber olurken, Erzurum AFAD ekipleri de arama çalışmaları yapıyordu. Kaybolduktan iki gün sonra aracı Aşkale ilçesine bağlı Karasu Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunan öğretmeni bulmak için dalgıç ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara başlatmıştı. Karasu Köyü ile HES göletinin bulunduğu 4 kilometrelik nehir boyunca aramalar soğuk ve dondurucu havada sürdürüyordu. Saat 14: 45 sıralarında dalgıçlar öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedenine Karasu'da ulaştı.

Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde imam-hatip ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan ve 2 çocuk babası olan Sabit Bülbül'den, cuma gününden bu yana haber alınamıyordu. İhbar üzerine Sabit Bülbül'ü bulmak için çalışma başlatıldı. Cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesi Kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği tespit edildi. Sabit Bülbül'ün otomobili, arazide terk edilmiş halde bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Erzurum, 3-sayfa, Eğitim, Karasu, Aşkale, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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