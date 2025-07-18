Kayıp Rojda İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'in bulunması için ekipler seferber oldu.

Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde ikamet eden ve önceki gün öğle saatlerinde kendisinden haber alınamayan Rojda Asmin Ediş için ailesi durumu hemen jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sabah saatlerinde Çığlı köyüne ulaşarak arama faaliyetlerine başladı. Ekipler, köyün çevresi başta olmak üzere evler, ağaçlık alanlar ve dere yataklarında detaylı arama çalışmaları yürütüyor.

Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalar aralıksız şekilde devam ederken, köylüler de ekiplere destek veriyor. Yetkililer, herhangi bir bilgi ya da görgü tanığının jandarma ile irtibata geçmesini istedi. - HAKKARİ