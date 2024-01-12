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Kayıp Rus turist ölü bulundu - Son Dakika
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Kayıp Rus turist ölü bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın bugün sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Dün yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı. Rus turist telefonunun bulunduğu yerin yakınındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp Rus turist ölü bulundu
12.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:42
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Kayıp Rus turist ölü bulundu

Önce telefonu sonra kendisi bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın bugün sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Dün Çalış Tepesi'nde yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırılmıştı. Rus turist telefonunun bulunduğu yerin yakınındaki Çalış tepesinde ormanlık alanda ölü bulundu.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları dün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı. Aynı bölgede bugün devam eden çalışmalarda Larygina'nın cansız bedeni bulundu. Ceset, sarp ve kayalık olan bölgeden ekipler tarafından aşağı indirilip Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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