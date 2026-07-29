Kayıp Şahıs AFAD Ekipleri Tarafından Bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kayıp olarak aranan şahıs AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Olay Salavatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden ayrılan Bayram N.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbarından ardından AFAD Aydın ekipleri kayıp şahsı bulmak için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde kaybolan şahıs AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma ile sağ olarak bulunup ailesine teslim edildi.