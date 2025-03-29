Kayıp Tunç Denizgöçer Cuma Namazında Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Tunç Denizgöçer Cuma Namazında Bulundu

Kayıp Tunç Denizgöçer Cuma Namazında Bulundu

Düzce'de kaybolan Tunç Denizgöçer, Altunçay köyünde cuma namazı kılarken bulundu. Sağlığı iyi.

29.03.2025 00:51
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gün önce denize girmek için Çayağzı Sahili'ne gelen ve o zamandan beri haber alınamayan Tunç Denizgöçer, Cuma namazı kıldığı sırada bulundu.

Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer, geri dönmesi gereken tarihte dönmeyince yakınları durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi. Denizgöçer'in en son Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkisinde görüldüğü bilgisi üzerine, denize girmiş olma ihtimaline karşı AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından hem denizde hem de karada arama çalışması başlatıldı.

Denizgöçer, bugün plajdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altunçay köyünde cuma namazı kıldığı sırada köylüler tarafından fark edildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürülen Denizgöçer'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Tunç Denizgöçer Cuma Namazında Bulundu - Son Dakika

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