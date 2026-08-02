Kaynar Su ile Yanan Bebek Hastaneye Sevkedildi - Son Dakika
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Kaynar Su ile Yanan Bebek Hastaneye Sevkedildi

Kaynar Su ile Yanan Bebek Hastaneye Sevkedildi
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Doğanyurt'ta kaynar su dökülen bebek, helikopterle Ankara'ya tedavi için sevk edildi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde üzerine kaynar su dökülen bebek, ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde üzerine kaynar su dökülen bebeğin yakınları, Doğanyurt Devlet Hastanesine başvurdu. Vücudunda ikinci derece yanıkların olduğu tespit edilen bebeğin ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığına bilgi verildi. Daha sonra İnebolu Şehir Stadyumu'na götürülen bebek, gelen ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Hastane, Ankara, Bebek, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaynar Su ile Yanan Bebek Hastaneye Sevkedildi - Son Dakika

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