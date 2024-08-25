Kayseri Bünyan'da meydana gelen selde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri Bünyan'da meydana gelen selde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Kayseri Bünyan\'da meydana gelen selde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu araç ve evlerde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı. Sel nedeniyle geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, bir kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

25.08.2024 00:26  Güncelleme: 00:27
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen selde araç ve evlerde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı. Sel nedeniyle araçlar sel sularına kapılırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi. Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

Ayrıca, meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Bünyan'da meydana gelen selde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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