Kayseri Bünyan\'da Sel Felaketi: Maddi Hasar Oluştu, 1 Kişi Kayıp

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele oldu. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, birçok evi de su bastı. Sel nedeniyle araçlar sel sularında kalırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi. Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

Selin vurduğu bölgede çalışmalar sürüyor. - KAYSERİ