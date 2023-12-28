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Kayseri'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir aracın stepnesine zulalanmış 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde bulundu. M.T. ve A.D. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Kayseri\'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
28.12.2023 - 10:44,
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Kayseri'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın stepnesine zulalanmış 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda M.T. ve A.D.'nin birlikte hareket ederek temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu madde ile birlikte şehre geleceği bilgisi alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç Kayseri- Malatya karayolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada stepne içerisine zulalanmış 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.T. ve A.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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