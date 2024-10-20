Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2 araçta Narkotik Arama Köpeği 'Mia' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili Ü.Ş. ve Ö.E. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de 1.8 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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