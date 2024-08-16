Kayseri'de 1 Milyon TL Değerindeki Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de 1 Milyon TL Değerindeki Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri'de bir iş yerinden yapılan 1 milyon TL'lik hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. Olayı gerçekleştiren ve daha önce 6 hırsızlık suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı.

16.08.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, iş yerinden yapılan 1 milyon TL'lik hırsızlık olayını aydınlattı. Olayı gerçekleştiren ve 6'sı hırsızlık olmak üzere toplamda 13 adet suç kaydı bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde bakır kablo, elektrik kablosu ve kapı gibi malzemelerin çalınması olayına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 6'sı 'hırsızlık' olmak üzere toplam 13 adet suç kaydı bulunan i.D. (53) yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen suça konu malzemelerde eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3-sayfa, kayseri, kayseri, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 1 Milyon TL Değerindeki Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı İzmir alev alev! Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı
19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
17:03 Turizm bölgelerinde “maymun çiçeği“ uyarısı Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı Turizm bölgelerinde "maymun çiçeği" uyarısı! Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 22:21:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 1 Milyon TL Değerindeki Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement