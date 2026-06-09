Kayseri\'de 1 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 milyon 50 bin adet makaron ve 394 kilogram kaçak tütün ele geçilirken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın makinalarla sigara dolumu yaparak, piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, şahıs ikamet ettiği adres tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Operasyonda S.K. (33) yakalanarak, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 1 milyon 50 bin adet makaron, 394 kilogram kaçak tütün ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinası ele geçirildi. S.K. hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor. - KAYSERİ