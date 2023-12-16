Kayseri\'de 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Felahiye İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce yapılan ortak çalışmada; 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 4 ayrı dosyadan toplamda 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

M.K.'nin işlemler için emniyete götürüldüğü öğrenildi. - KAYSERİ