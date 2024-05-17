Kayseri'de 11 kaçak göçmen Yunus Timleri'ne yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 11 kaçak göçmen Yunus Timleri'ne yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde durumlarından şüphelenilen 11 kaçak göçmen, Yunus Timleri tarafından yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından deport işlemleri için gerekli mercilere sevk edilecek.

17.05.2024 20:12
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Kayseri'de 11 kaçak göçmen Yunus Timleri'ne yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde durumlarından şüphelenilen 11 kaçak göçmen, Yunus Timleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde devriyede olan Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri kalabalık grubu bulvar üzerindeki bir benzinlikte durdurdu. Durdurdukları 11 şahsın sorgulamasını yapmak isteyen ekipler, Suriye uyruklu olduklarını ve kimliklerinin de bulunmadığını tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından deport işlemleri yapılmak üzere gerekli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 11 kaçak göçmen Yunus Timleri'ne yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 11 kaçak göçmen Yunus Timleri'ne yakalandı - Son Dakika
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