Kayseri'de 12 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de 12 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı

Kayseri\'de 12 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı
25.06.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan'da çıkan yangında yaşlı çift tahliye edildi, yaralanan olmadı. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12 katlı bir binanın görevli dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında görevli dairesinin üst katında yaşayan ve büyük korku yaşayan yaşlı çift tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Sevin Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binanın görevli dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. Yangının çıktığı görevli dairesinin üst katında yaşayan yaşlı bir çift ekipler tarafından evlerinden çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı belirlendi. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, görevli dairesi kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocasinan, 3. Sayfa, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 12 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Özel’in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:38:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 12 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.