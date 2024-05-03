Kayseri'de 30 ekip 84 polis ile yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de 30 ekip 84 polis ile yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri\'de 30 ekip 84 polis ile yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakalamak için 30 ekip ve 84 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

03.05.2024 13:43
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Kayseri'de 30 ekip 84 polis ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 30 ekip 84 polis ile eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler; "taksirle yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hırsızlık", "kasten yaralama", "kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf", "cinsel saldırı" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 30 ekip 84 polis ile yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 30 ekip 84 polis ile yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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