Kayseri'de 16 yaşındaki çocuk kavgada tüfekle yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de 16 yaşındaki çocuk kavgada tüfekle yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk tüfekle vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

09.02.2024 22:21
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Selçukbey Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.D. (16) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D., tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Kayseri Devlet Hastanesi'ne ardından da Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri\'de 16 yaşındaki çocuk kavgada tüfekle yaralandı
Kaynak: İHA

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