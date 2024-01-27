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Kayseri'de 2 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 2 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sehpa içerisine zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda A.M. ve H.C. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de 2 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
27.01.2024 - 11:50,
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; sehpaya zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.M. ve H.C.'nin Doğu illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.M. ve H.C. yakalanırken, ekiplerce yapılan aramalarda sehpa içerisine zulalanmış 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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