Kayseri'de 2 ton tütün ele geçirildi

Kayseri'de 2 ton 160 kilo tütün ele geçirildi
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir araç içerisinde 2 ton 160 kilo tütün ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya Karayolu Uygulama Noktasında bir aracı durdurdu. Araç şoförü B.Ş. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramalarda ise; 2 ton 160 kilo tütün ele geçirildi.
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