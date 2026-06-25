Kayseri’de 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 24 farklı 'dolandırıcılık' suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şehit Taha Uluçay Ekipler Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, hakkında 24 farklı 'dolandırıcılık' suçundan toplam 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (24) yakalandı.

S.Y. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ