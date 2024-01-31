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Kayseri'de 3 Haftalık Kızını Boğarak Öldüren Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 3 Haftalık Kızını Boğarak Öldüren Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kayseri\'de 3 Haftalık Kızını Boğarak Öldüren Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 haftalık kızını boğarak öldüren Ayşe Bülbül, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğundan sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

31.01.2024 12:50
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 haftalık kızını boğarak öldüren kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2020 yılının Temmuz ayında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 haftalık kızını boğarak öldürmekten yargılanan Ayşe Bülbül, hakim karşısına çıktı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir önceki duruşmada "Çok ağlıyordu, gürültü yapıyordu. Yastığı suratına basarak boğdum. Hapis yatmak istiyorum, cezamı çekmek istiyorum. Adalet yerini bulsun" diyen sanık Ayşe Bülbül, son duruşmadaki ifadesinde ise, "Öyle bir şey yapmadım, öyle bir şey yok. Önceki celse ne dediğimi bilmiyorum" dedi.

Mahkeme savcısı, "Sanık, olay tarihinde 03.30 sularında 3 haftalık Melek Bülbül'ü ağlaması nedeniyle suratına yastık basarak boğarak öldürmüş, 'çocuğa karşı alt soyu kasten öldürme' suçunu işlemiştir. 27.10.2023 tarihli raporda cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıkmıştır. Tutuklanmasına karar verilmesi kamuoyu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğundan sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 3 Haftalık Kızını Boğarak Öldüren Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 3 Haftalık Kızını Boğarak Öldüren Kadın Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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