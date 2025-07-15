Kayseri'de 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kayseri\'de 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
15.07.2025 19:42
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Kayseri'de yapılan operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve 2 gözaltı gerçekleştirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Ö.Y. ve A.S. yakalanırken haklarında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise; 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü ile 9 adet muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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