Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 37 operasyonda 63 şahsa işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5-12 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda; 556,08 gram narkotik madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yapılan 37 operasyonda işlem yapılan 63 kişiden 17'si ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de 37 Narkotik Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
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