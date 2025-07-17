Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2 günde 4 ekili arazide yangın çıktı.
İlçeye bağlı Kapukaya Mahallesi'ndeki ekili 2 arazide çıkan yangınlarda 106 dönüm alan küle döndü. Yine ilçeye bağlı Pusatlı Mahallesi'ndeki 2 ekili arazide daha çıkan yangınlarda 61 dönüm alan kül oldu.
İtfaiye ekipleri ile birlikte çiftçilerin de müdahale ettikleri yangınlarda toplamda 167 dönüm ekili arazi küle döndü. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de 4 Ekili Arazi Yangını - Son Dakika
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