Kayseri'de 476,62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de 476,62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

Kayseri\'de 476,62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı çeşit ve miktarlarda toplamda 476,62 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda 14 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

24.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 476,62 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, farklı çeşit ve miktarlarda toplamda 476,62 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler tarafından olaya karışan 14 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K. (32) ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.S.(44) yakalandı. Şahıslar cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 476,62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:09 Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 15:15:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 476,62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement