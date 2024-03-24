Kayseri\'de 476,62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

3.Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 476,62 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, farklı çeşit ve miktarlarda toplamda 476,62 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler tarafından olaya karışan 14 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K. (32) ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.S.(44) yakalandı. Şahıslar cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ