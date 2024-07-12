Kayseri\'de 61 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon TL olan 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara yolu üzerinde bulunan Beydeğirmeni denetim istasyonunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol devriyesi esnasında İ.Ç.'nin sürücüsü olduğu araçta arama yapıldı. Çay ve tütün köpeklerinin de katıldığı aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 460 bin TL olan 61 bin 500 paket markasız ve bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ