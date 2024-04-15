Kayseri\'de 76 kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, '6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet' olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak, 186 adet fişek ele geçirildi. 'Hırsızlık' suçu olduğu tespit edilen; 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, bu olaylarla ilgili 15 şüpheli yakalanıp, 3 şüpheli tutuklandı. 2 çalıntı araç ve hırsızlık malı olan 350 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilirken, malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.
Ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yaparken, kumar oynadığı tespit edilen 9 şahsa ise toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da, toplamda 65 yıl 8 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 şahıs yakalanırken, 26 şahıs tutuklandı. - KAYSERİ
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Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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