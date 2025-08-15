Kayseri\'de 83 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 83 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Semerkent mahallesinde M.A.'nın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 83 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.
Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde adli işlemlere başlandı. - KAYSERİ
