Kayseri'de 17 yaşındaki genç 9. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de 17 yaşındaki genç 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri\'de 17 yaşındaki genç 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir genç, evinin 9. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.03.2024 01:25  Güncelleme: 01:26
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9'uncu kattan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2270. Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.B. (14), 9'uncu kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından E.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acılı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Kayseri, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 17 yaşındaki genç 9. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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