Alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında M.E. yönetimindeki 38 AHZ 299 plakalı otomobil durduruldu.

2.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücüye yapılan alkol testinde M.E.'nin 2.03 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulacağını anlayan M.E., polis ekipleriyle tartışmaya girerek "Ekmeğimi sen mi vereceksin?" diyerek tepki gösterdi.

EHLİYETİNE İKİNCİ KEZ EL KONULDU

Daha önce de ehliyetine el konulduğu tespit edilen M.E.'ye, ikinci kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca 11 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

M.E., 1 promilden fazla alkollü çıkması nedeniyle ifade vermek üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.