Kayseri'de APP Plakalara Geçici Geçerlilik
Kayseri'de APP Plakalara Geçici Geçerlilik

Kayseri'de APP Plakalara Geçici Geçerlilik
31.03.2026 21:26
Kayseri Emniyeti, standart dışı plakaların denetimlerde geçerli olacağını açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 'APP' olarak bilinen standart dışı plaka kullanımı ile araçlara sonradan eklenen ses ve görüntü sistemleri ile ilgili, "Mühürlü ancak standart dışı plakalar denetimlerde geçerli sayılacak" açıklamasını yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Tescil plakalarına ilişkin mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Mühürlü ancak standart dışı plakalar denetimlerde geçerli sayılacak, işlem uygulanmayacaktır. APP plaka olarak bilinen mühürsüz ve yetkisiz plakalarla ilgili ise 1 Mayıs 2026'ya kadar bilgilendirme yapılacaktır. Araçlarda sonradan takılan ses ve görüntü sistemleri için de yönetmelik değişikliğine kadar işlem uygulanmayacak, bilgilendirme devam edecektir. Ancak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses yayını yapan araçlara yönelik denetimler sürecektir. Detaylı bilgi için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne başvurabilir veya 0352 245 36 38 numaralı hattı arayabilirsiniz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de APP Plakalara Geçici Geçerlilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kayseri'de APP Plakalara Geçici Geçerlilik - Son Dakika
