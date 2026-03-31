Kayseri\'de APP Plakalara Geçici Geçerlilik

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 'APP' olarak bilinen standart dışı plaka kullanımı ile araçlara sonradan eklenen ses ve görüntü sistemleri ile ilgili, "Mühürlü ancak standart dışı plakalar denetimlerde geçerli sayılacak" açıklamasını yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Tescil plakalarına ilişkin mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Mühürlü ancak standart dışı plakalar denetimlerde geçerli sayılacak, işlem uygulanmayacaktır. APP plaka olarak bilinen mühürsüz ve yetkisiz plakalarla ilgili ise 1 Mayıs 2026'ya kadar bilgilendirme yapılacaktır. Araçlarda sonradan takılan ses ve görüntü sistemleri için de yönetmelik değişikliğine kadar işlem uygulanmayacak, bilgilendirme devam edecektir. Ancak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses yayını yapan araçlara yönelik denetimler sürecektir. Detaylı bilgi için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne başvurabilir veya 0352 245 36 38 numaralı hattı arayabilirsiniz" denildi. - KAYSERİ