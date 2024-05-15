Kayseri'de Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonda 14 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonda 14 Kişi Yakalandı

Kayseri\'de Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonda 14 Kişi Yakalandı

Kayseri'de 81 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. Operasyonda hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hapis cezası bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

15.05.2024 16:02
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Kayseri'de 81 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 29 ekip 81 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "hırsızlık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "dolandırıcılık", "çocuğun cinsel istismarı", "kasten yaralama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonda 14 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonda 14 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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