Kayseri'de asfalt şantiyesinde bitüm tankı alev aldı - Son Dakika
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Kayseri'de asfalt şantiyesinde bitüm tankı alev aldı

Kayseri\'de asfalt şantiyesinde bitüm tankı alev aldı
11.06.2026 09:13  Güncelleme: 09:14
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki asfalt şantiyesinde bitüm tankında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde asfalt şantiyesinde bulunan tankerlerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Melikgazi Belediyesi Asfalt Şantiyesi'ndeki bitüm tankı alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Öte yandan, yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de asfalt şantiyesinde bitüm tankı alev aldı - Son Dakika

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