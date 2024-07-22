Kayseri'de Atatürk Heykeline Saldıran Dayı Yeğenin Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Atatürk Heykeline Saldıran Dayı Yeğenin Duruşması Devam Ediyor

Kayseri\'de Atatürk Heykeline Saldıran Dayı Yeğenin Duruşması Devam Ediyor

Kayseri'de Atatürk heykeline saldıran dayı yeğenin duruşması Kayseri Adliyesi'nde devam etti. Dayı Y.K. kendini Mesih olarak gördüğünü ifade ederken, yeğeni Z.A. da dayısının Mesih olduğuna inandığını söyledi. Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına ve akıl sağlığı raporlarının alınması için davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

22.07.2024 23:09  Güncelleme: 23:16
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Kayseri'de Atatürk heykeline saldıran dayı yeğenin duruşmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren dayı Y.K. kendini Mesih olarak gördüğünü söylerken, yeğeni Z.A. da dayısının Mesih olduğuna inandığını söyledi.

Kayseri Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Y.K. ve yeğeni Z.A ile birlikte avukatlar ile yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan 59 yaşındaki dayı Y.K. ifadesinde, "Ben onun şahsına ait bir şey kullanmadım. Benim Atatürk ile bir derdim yok. Ben sadece insanların kullara kulluk etmesine tepki gösterdim. Ben asla bir yerden emir almadım. Tepki göstermek için yaptım. Yeğenime söyledim, o da gelmek istedi. Atatürk'ün şahsına hakaret etmedim. İnsanların yalnızca Allah'a iman etmesini istiyorum. Kendi kararımla eylemi gerçekleştirdim. Bayramdan 15-20 gün önce baltaları aldım. Yeğenime benimle gelmemesini söyledim" dedi.

"Allah'ın huzuruna çıkıp konuştum"

Y.K. ifadesinin devamında, "Ben Allah'ın huzuruna çıkıp onunla konuştum. O nedenle kendimi Mesih olarak görüyorum. Olay günü olay yerine gittik, olayı gerçekleştirdik. Ben eylemi gerçekleştirirken asla hakaret etmedim. Sadece kullara kul olmayın dedim. Tahliyemi talep ediyorum. Ben insanları vazgeçirmek için yaptım. Ben olayın bu kadar çarpıtılacağını düşünmedim" dedi.

"Dayımın Mesih olduğuna inanıyorum"

Yeğen Z.A. ise ifadesinde, "Abartmışlar, asla bir cisme ya da kişiye hakaret etmedik. İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alarak putlara zarar verdik. Bütün peygamberlere inandığım gibi dayımın da Mesih olmasına inanıyorum, iman ediyorum. Herhangi bir psikolojik rahatsızlığım da yoktur. Ben Allah'ın bütün kitaplarını okuyorum. Eyleme de kendim gittim. Biz sadece Allah'ın sıfatlarını söyledik. İnsanların kula tapmamaları gerektiğini söyledik. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve akıl sağlığı raporlarının aldırılması için davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

16 Haziran'da öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Y.K. ve Z.A., ellerindeki baltalarla Atatürk heykeline saldırmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Anıt üzerindeki zarar gören yerler ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından tespit edilip, temizlenmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Atatürk Heykeline Saldıran Dayı Yeğenin Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

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