Kayseri\'de Atık Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan boş bir arazide atık maddelerden çıkan yangın müstakil eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Eriş Sokak'ta bulunan bulunan atık maddeler henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu arazinin yanında bulunan müstakil ikamete sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ