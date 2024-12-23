Kayseri'de Bağ Evi Yangını

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Kayseri'de bağ evi alev alev yandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bağ evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan bir bağ evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler bağ evini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bağ evi ise kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.